الكاظمي يلتقي في الامارات عددا من الشركات الاماراتية ورجال الاعمال / موسع

2021/04/04 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد ، في مقر اقامته بدولة الامارات، مجموعة من الشركات الاماراتية ورجال الأعمال.واكد الكاظمي خلال الاجتماع:" ان العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة ادت الى تاخر التنمية والخدمات"، مبينا :" ان العراق هو مهد الحضارات .والتنوع الكبير الذي يمثل عنصر قوة لنا، يستحق بذل الجهود من اجل خدمة مواطنيه".واوضح ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي :" ان الحكومة العراقية اتخذت اجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية، وهناك تعاف تدريجي للاقتصاد العراقي".واشار رئيس مجلس الوزراء الى الورقة الاصلاحية التي اعدت لاصلاح القطاع الخاص، وتقديم كل التسهيلات له، واكد :" ان ابواب العراق مفتوحة امام الشركات الاماراتية ورجال الاعمال، وان عدة اجراءات اتخذت للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات امام الشركات".وتابع الكاظمي :" ان الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالطاقة النظيفة، ووضعت خططا واتخذت عدة اجراءات بشأنها".من جهتهم، اشاد رجال الاعمال، بالاصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية برئاسة الكاظمي والتي تم لمسها مؤخرا، واكدوا استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.ووصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الامارات ، اليوم الاحد، على رأس وفد حكومي في زيارة رسمية ./انتهى7

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