الحلبوسي يبحث مع وزير الخارجية السويسري التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار

2021/04/04 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ، وزير الخارجية السويسري اجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، الذي ضم عدداً من اعضاء مجلس النواب السويسري.وجرت خلال اللقاء ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي ، مناقشة تمتين العلاقات بين العراق وسويسرا وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، واهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين، والتأكيد على استمرار العمل السياسي المشترك، من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين.وبحث الجانبان التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، وحث الشركات السويسرية على العمل في العراق وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن التعاون في المجال الانساني في ما يخص ملف النازحين واعادتهم الى مناطقهم كخطوات تعزز من جهود تحقيق الاستقرار في البلاد.كما تطرقا الى الوضع الاقليمي والدولي، واكدا اهمية الحوار لتحقيق الامن والاستقرار.من جانبه، عبَّر نائب الرئيس السويسري عن رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، بما يحقق التنمية والازدهار، مشيرا الى اهمية دعم العراق في تعزيز امنه واستقراره، كونه جزءا مهما من امن المنطقة./انتهى7

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