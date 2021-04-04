2021/04/04 | 17:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، أن أبواب العراق مفتوحة امام رجال الأعمال والشركات الإماراتية.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي للشركات الإماراتية: أبواب العراق مفتوحة أمامكم المركز الخبري الوطني.

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