2021/04/04 | 17:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام".. 366 حقلا حصيلة عمل شؤون الألغام في دهوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/04/04 | 17:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام".. 366 حقلا حصيلة عمل شؤون الألغام في دهوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمناسبة اليوم العالمي لـ"التوعية بالألغام".. 366 حقلا حصيلة عمل شؤون الألغام في دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).