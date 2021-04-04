اصابة اللاعب الدولي السابق ليث حسين بكوفيد-19

2021/04/04 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن اللاعب الدولي السابق، ليث حسين، اليوم الأحد، إصابته بفتيروس كورونا.

وذكر حسين على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي الـ"فيس بوك" وتابعه PUKmedia، انه "تم التأكد من إصابتي بفايروس كورونا".

ليث حسين، لاعب كرة قدم عراقي سابق من مواليد بغداد 1968، ويعتبر من أبرز نجوم الكرة العراقية.

PUKmedia متابعة

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