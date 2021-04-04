الأردن: جهات خارجية تقف خلف التحركات المشبوهة

2021/04/04 | 17:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد وزير الخارجية الاردني أيمن الصفدي، يوم الأحد، إن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين الأمير حمزة وأجهزة أجنبية والتحقيقات ما زالت مستمرة.

وقال الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، إن الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين الأمير حمزة وأجهزة أجنبية والتحقيقات ما زالت مستمرة، مضيفا: "نؤكد أنه تمت السيطرة بالكامل على هذه التحركات وتمكنت الدولة الأردنية من وأدها في مهدها".

واضاف، ان "الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة"، مضيفا: "وكالة للمخابرات الأجنبية تواصلت مع زوجة الأمير حمزة حتى تنقلهم طائرة إلى خارج الأردن".

واشار الى ان رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بالأمير حمزة وطلب منه التوقف عن التحركات التي تستهدف أمن البلاد، مبينا ان الأمير حمزة رفض الاستجابة لطلب وقف التحركات التي تستهدف أمن البلاد وتعامل معه بسلبية.

وبيّن، ان التحقيقات الأولية أفادت أن الأمير حمزة كان على تنسيق مستمر مع باسم عوض الله بشأن خطواته، وان الأجهزة الأمنية رصدت أمس تواصل شخص له ارتباطات خارجية مع زوجة الأمير حمزة.

وأكد الصفدي، ان هناك جهودا لاحتواء الموقف داخل الأسرة الهاشمية لكن لا أحد فوق القانون، مشيرا إلى أنه تم القبض على 14 إلى 16 شخصا بالإضافة إلى المسؤولين الكبيرين اللذين أعلن القبض عليهما.

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