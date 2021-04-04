مصافي الشمال توجه طلبا عاجلا لحكومة نينوى

2021/04/04 | 17:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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طالبت شركة مصافي الشمال، الاحد، حكومة محافظة نينوى بالاسراع في استلام حصتها المقررة من مادة الاسفلت المخصصة لها.

وقالت الشركة في بيان اليوم، (4 نيسان 2021)، انها "تناشد ادارة الحكومة المحلية والدوائر المعنية في محافظة نينوى بالاسراع في استلام احتياجاتها وحصتها المقررة من مادة الاسفلت من مصفى القيارة".

وأضاف البيان، ان "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل واثناء زيارته للمحافظة كان قد اوعز بتخصيص كافة انتاج مادة الاسفلت في مصفى القيارة للمحافظة، دعما من الوزارة للمحافظة بهدف انجاز حملات الاعمار وإكساء الطرق في نينوى".

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