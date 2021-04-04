2021/04/04 | 17:14 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأحد 4 أبريل 2021 | 05:00 مساءً | عدد القراءات : 14

العثورة على مضافة لداعش غربي الانبار

اعلنت قيادة عمليات الانبار، الاحد، العثور على مضافة لعصابات داعش الإرهابية غربي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان، انه"بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار وبعد البحث والتفتيش والمتابعة المستمرة والتنسيق مع استخبارات الفوجين الأول والثاني لواء المشاة الأول في الفرقة، من العثور على مضافة تابعة لعصابات داعش الإرهابية في عمق الصحراء جنوب سد المساد جنوب قضاء الرطبة".

واضافت، انه"كان بداخلها دراجة نارية وعبوات ناسفة وقنابر هاون وصواريخ وأعتدة وأسلحة، حيث تم تدميرها من قبل مفارز المعالجة في الفرقة".

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