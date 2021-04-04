سجينة بين عالمين - حنان محمد السعيد

2021/04/04 | 17:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#حنان_محمد_السعيد عندما يتقدم بك العمر تجد نفسك لا شعوريًا تستعيد أحداث الماضي، تقيًم معاركك التي خضتها على هذه الأرض، وتحلل المواقف التي عايشتها، والأحداث التي عاصرتها، والبشر الذين تقاطعت سبيلك مع سبلهم، قد لا يغير ذلك الكثير في مستقبلك ولكنه على الأقل سيساعدك على تقييم نفسك ومشوارك في الحياة.أن تكوني أنثى في مصرالأمر لا يحتاج إلى الكثير من الشرح ويكفي أن يتم تصنيف القاهرة كأكثر المدن خطرًا على النساء ......





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