الحلبوسي يحث الشركات السويسرية على العمل في العراق وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب

2021/04/04 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، مع نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، تمتين العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الأحد، نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، والذي ضم عدداً من من أعضاء مجلس النواب السويسري”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة تمتين العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين، والتأكيد على استمرار العمل السياسي المُشترك، من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين”.

واضاف البيان، ان “اللقاء بحث التعاون في مجال الاقتصاد والاستثمار، وحث الشركات السويسرية على العمل في العراق وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب، فضلاً عن التعاون في المجال الإنساني فيما يخص ملف النازحين وإعادتهم إلى مناطقهم كخطوات تعزز من جهود تحقيق الاستقرار في البلاد”، موضحا “كما تطرق اللقاء إلى الوضع الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية الحوار لتحقيق الأمن والاستقرار”.

من جانبه، عبَّر نائب الرئيس السويسري عن “رغبة بلاده في تعزيز العلاقات مع العراق، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة، وبما يحقق التنمية والازدهار”، مشيرا إلى “أهمية دعم العراق في تعزيز أمنه واستقراره، كونه جزءا مهما من أمن المنطقة”.

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