الأردن يكشف التفاصيل.. الأمير حمزة وعوض الله متورطان مع

2021/04/04 | 17:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نائب رئيس الوزراء الأردني، ووزير الخارجية، أيمن الصفدي، الأحد، أن الأجهزة الأمنية رصدت أنشطة للأمير حمزة، وباسم عوض الله، تضر بأمن الدولة.

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