بالرّغم من تفشّي وباء فايروس كورونا وعسكرة المجتمع، كنائس سهل نينوى تحتفل بعيد القيامة عدا الموصل

2021/04/04 | 17:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بخور تتعطّر زخرفة وترسم صليبا داخل كنائس تعرّضت للعبث من قبل تنظيم داعش وبأصواتٍ منكسرة ملؤها الحزن ردّد المسيحيّون في نينوى ” قمله مارن قمله مار دبرياثا ” آملين أن تعود البسمة على وجه الوطن المبتور.لم تحتفِ مدينة الموصل بعيد القيامة عكس السنوات السابقة حينما كانت أجراس الكنائس تدقّ …

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