الحلبوسي وكاسيس يؤكدان ضرورة استمرار العمل السياسي المشترك

2021/04/04 | 17:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس، اليوم الأحد، ضرورة استمرار العمل السياسي المشترك.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، أن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل نائب الرئيس والمستشار الفيدرالي ووزير الخارجية السويسري إجنازيو كاسيس والوفد المرافق له، والذي ضم عدداً من أعضاء مجلس النواب السويسري”.وأضاف البيان، أنه “جرت خلال اللقاء مناقشة تمتين العلاقات الثنائية بين العراق وسويسرا وسبل التعاون وفقا للمصالح المشتركة، وأهمية تفعيل لجان الصداقة بين البرلمانين، والتأكيد على استمرار العمل السياسي المُشترك، من خلال مذكرة التفاهم للمشاورات السياسية التي تم توقيعها بين البلدين”.وتابع البيان أن “اللقاء بحث […]

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