الصحة العراقية تعلن الموقف الوبائي لكورونا في البلاد

2021/04/04 | 17:29 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 5368 إصابة جديدة بفيروس كورونا....

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