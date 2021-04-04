العراق يقترح على الأردن ومصر عقد القمة الثلاثية في بغداد الخميس المقبل

2021/04/04 | 17:29 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم الأحد، عن مقترح قدمته الحكومة العراقية لكل من الأردن ومصر لعقد القمة الثلاثية في بغداد يوم الخميس المقبل، وذلك بعد تأجيلها نهاية الشهر الماضي.وقال المصدر: “بغداد قدمت مقترحا بعقد القمة يوم الخميس المقبل”، مؤكدا أن “مصر لا مشكلة لديها في الموعد وبانتظار الموقف الأردني”.يذكر أن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أعلن يوم الجمعة 26 آذار/مارس الماضي، تأجيل انعقاد القمة الثلاثية التي كان من المقرر انعقادها نهاية مارس في بغداد مع الرئيس المصري والملك الأردني إلى القريب العاجل، وذلك بسبب حادث تصادم القطارين في صعيد مصر، والذي أودى بحياة نحو 20 شخصا وإصابة […]

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