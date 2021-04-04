صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي لـ 876 إصابة بكورونا تضمنها بيان الموقف الوبائي

2021/04/04 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي عن تسجيل 876 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 806 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان إن "المؤسسات الصحية التابعة لصحة الرصافة سجلت اليوم في جانب الرصافة 876 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

- 806 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية بواقع:.

• قطاع الاعظمية 14 حالة خلال الرصد الوبائي

• قطاع البلديات الاول 63 حالة خلال الرصد الوبائي

• قطاع الرصافة 29 حالة خلال الرصد الوبائي

• قطاع المدائن 362 حالة خلال الرصد الوبائي

• قطاع النهروان 143 حالة خلال الرصد الوبائي

• قطاع بغداد الجديدة 66 حالة خلال الرصد الوبائي

• قطاع البلديات الثاني 129 حالة خلال الرصد الوبائي

_ 70 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية ضمن المناطق التالية :.

• مدينة الصدر 31 حالة ضمن المحلات التالية الزراعي/ الفلاح/ جميلة / 553/ 554/ 542/ 565/ 513/ قطاع 51/ 29/ 37/79

• البلديات 5 حالات / 732/ 754/ 718/ شارع المصرف

• شارع فلسطين 9 حالات/ 509/ 503/ 502/ 508

• الكرادة 3 حالات محلة 906/ 905

• الحسينية 6 حالات محلة 215/202/204

• بغداد الجديدة 8 حالات في 709/ 706/ الغدير

• الامين 3 حالات في/ 713

• الاعظمية 5 حالات في 303/ شارع عمر

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