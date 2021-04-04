وفد الزوراء الكروي يصل لـ ’’أبو ظبي’’ ويخضع لحظر صحي صارم قبل لقائه مع الوحدة الأربعاء

2021/04/04 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

وصل اليوم الاحد ( 4 نيسان 2021 ) ، وفد فريق الزوراء بكرة القدم الى الامارات قبل لقاء نظيره الوحدة الاماراتي في ملحق دوري ابطال آسيا.

وقال مدير الفريق كريم رزاق في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن "وفد فريق الكرة بالنادي وصل عصر اليوم الاحد الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي وأتخذ من فندق غراند منليوم مقراً لإقامته حيث سيجري الوحدة التدريبية اليوم داخل الفندق لإزالة الارهاق نتيجة الرحلة".

وأضاف، " ويخضع الوفد داخل الفندق الى حجر صحي صارم متخذ في الامارات بسبب فيروس كورونا يمنع فيه خروج اي عضو من الوفد خارج الفندق، وسيغادر الفريق في كل مرة تحت حراسة في الايام المقبلة لإجراء الوحدات التدريبية او يوم المباراة الاربعاء المقبل في ملحق دوري ابطال آسيا وهو يلتقي الوحدة الإماراتي".

وكان وفد الزوراء بكرة القدم قد غادر صباح اليوم الاحد، الى دولة الامارات تحضيراً لمواجهة الوحدة الاماراتي الاربعاء القادم في ملحق دوري ابطال اسيا.

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