2021/04/04 | 17:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

فجرت تقارير صحفية، اليوم الأحد، مفاجأة من العيار الثقيل، بالكشف عن سر قيام البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بالموافقة على تجديد عقده، خلال الفترة المقبلة.

ويتواصل الحديث عن البرازيلي نيمار دا سيلفا، ومستقبله مع باريس سان جيرمان الفرنسي، في الوقت الذي يقترب عقده من نهايته.

وينتهي عقد نيمار في حزيران 2022، بينما يتفاوض النادي مع البرازيلي خلال الفترة الماضية لبحث التجديد لأعوام أخرى.

وأكدت شبكة "تيليفوت" الفرنسية اليوم في تقرير نشرته، أن،" السر وراء موافقة نيمار على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، لأنه لم يتلقي عروض الفترة الحالية من أي ناد في العالم، بسبب راتبه المرتفع.

الشبكة، شددت على أن،" نيمار وافق على تجديد عقده بشرط الحصول على نفس راتبه 49 مليون يورو في الموسم، وسيوقع على عقد حتى 2026.

الجدير بالذكر أن نيمار غادر برشلونة في 2017، بعدما كسر باريس سان جيرمان قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي وصلت إلى 222 مليون يورو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن سر تجديد نيمار لعقده مع باريس سان جيرمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن سر تجديد نيمار لعقده مع باريس سان جيرمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).