العثور على جثة شاب في العمارة

2021/04/04 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / عثرت القوات الامنية على جثة شاب في مدينة العمارة مركز محافظة ميسان .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" ان الجثة كانت مقيدة اليدين وعليها آثار خنق وتعذيب، وتم نقلها الى الطب العدلي "./انتهى

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