انتشال جثة صبي غريق من نهر دجلة بمدينة الموصل

2021/04/04 | 17:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ انتشلت النجدة النهرية جثة صبي غريق من نهر دجلة بمدينة الموصل .وقال مصدر امني للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ : "ان الجثة تعود لصبي لايتجاوز الخامسة عشرة من العمر ، من سكنة الموصل القديمة ،وقد غرق اثناء السباحة في النهر "./ انتهى

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