2021/04/04 | 17:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدر وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، اليوم الأحد، توجيها بشأن التقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية.وقال الركابي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”, إن “الوزارة بصدد فتح شمول جديد بالحماية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه من وزير العمل بشأن التقديم على الشمول بالحماية الاجتماعية المركز الخبري الوطني.

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