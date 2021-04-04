محاضرو ذي قار يغلقون مبنى مديرية التربية احتجاجا على تسويف مطالبهم

2021/04/04 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اغلقت جموع المحاضرين المحتجيـن مبنى مديرية تربية ذي قار ، كما تم اغلاق بعض الطرق الرئيسة في محافظة ذي قار ، احتجاجا على تسويف مطالبهم واقرار قانون الموازنة العامة 2021 دون تضمين مستحقاتهم وعدم تخصيص درجات وظيفية لتعيينهم على الملاك الدائم ./انتهى5

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