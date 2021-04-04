السفير العماني يؤكد انفتاح بلاده على العراق والتعاون معه في المجالات كافة

2021/04/04 | 18:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، سفير سلطنة عمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس.واكد السفير العماني ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي ، انفتاح بلاده على العراق والتعاون معه في المجالات كافة، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين .كما شهد اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاوضاع الاقليمية وكل ما من شأنه ان يعزز الاستقرار والامن في المنطقة./انتهى5

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