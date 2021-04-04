2021/04/04 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشف حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عن التحضير لعقد مؤتمر موسع مطلع الاسبوع القادم، تحت شعار “زرع في العراق”.ودعا الكعبي، في بيان أورده مكتبه الإعلامي وتلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لهذا الشأن..



الكعبي يكشف عن مؤتمر موسع الأسبوع المقبل المركز الخبري الوطني.

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