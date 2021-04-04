2021/04/04 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ناقش مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي، مع ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، في مجالات الاستثمار والطاقة والثقافة والتجارة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء العراقي وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز التعاون بمختلف المجالات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء العراقي وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز التعاون بمختلف المجالات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).