رئيس الوزراء: أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال

2021/04/04 | 18:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء، أن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الأعمال.جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الأحد، في مقر إقامته بدولة الإمارات، مجموعة من الشركات الإماراتية ورجال الأعمال، وفقا لبيان المكتب الإعلامي لرئيس …

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