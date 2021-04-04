سفير عمان يؤكد للحلبوسي انفتاح السلطنة على العراق

2021/04/04 | 18:10 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت عمان، الاحد ، انفتاح السلطة على التعاون مع العراق في المجالات كافة، خلال استقبال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السفير العماني لدى بغداد.وقال المكتب الاعلامي للحلبوسي في بيان، إن الأخير “استقبل سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس”.وبحث اللقاء “تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى البرلماني، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.كما شهد اللقاء بحث جملةٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة”.من جهته، أكد السفير العُماني “انفتاح بلاده على العراق والتعاون في المجالات كافة”.

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