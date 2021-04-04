الكاظمي وآل نهيان يبحثان عودة العراق إلى دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار

2021/04/04 | 18:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أشاد ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بدور العراق في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة ونهجه لسياسة التهدئة والحوار.

وخلال استقباله لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رحب آل نهيان بخطوات الحكومة العراقية الاصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار.وبحسب بيان لمكتب الكاظمي فقد بحث الجانبان تعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من القطاعات فضلا عن مناقشة مجمل الاوضاع في المنطقة وعودة العراق للعب دوره المحوري المهم في التهدئة والاستقرار.

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