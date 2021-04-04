اقليم كوردستان يسجل معدلا قياسيا باصابات كورونا

2021/04/04 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الأحد ، عن تسجيل 1014 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة المرقم "403" حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الاصابات بفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية بلغ 1014 اصابة، لافتة الى تسجيل 13 حالة وفاة.

واضاف البيان: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال المدة المذكورة كالاتي:

1.



الفحوصات: (9427 فحوصات جديدة)

• (3252) اربيل

• (2618) السليمانية

• (2740) دهوك

• (21) حلبجة

• (543) كرميان

• (153) رابرين

2.



الاصابات: (1014 اصابة جديدة)

• (345) اربيل

• (340) السليمانية

• (236) دهوك

• (4) حلبجة

• (69) كرميان

• (20) رابرين

3.



الشفاء: (374 حالة شفاء جديدة)

• (98) اربيل

• (78) السليمانية

• (187) دهوك

• (2) حلبجة

• (8) كرميان

• (1) رابرين

4.



الوفيات: (13حالة وفاة)

• (7) اربيل

• (2) السليمانية

• (3) دهوك

• (0) حلبجة

• (1) كرميان

• (0)رابرين

الوزارة دعت المواطنين، ايضا، الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد، والاتصال بالخط الساخن " 122" لاية حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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