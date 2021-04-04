الغاز السام يدخل اجواء العراق.. ومختصون يدعون الى عدم اثارة الهلع

2021/04/04 | 18:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخلت قبل قليل كتلة الدخان الكبريتي الى محافظة الانبار، في وقت اكدت فيه هيئة الانواء الجوية العراقية ومديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان انتشار ثاني اوكسيد الكبريت ووصوله الى البلاد خارج اختصاصهما.

وكان مختصون معنيون قد حذروا، السبت، من انتشار ثاني اوكسيد الكبريت من بركان " اتنا" في جزيرة صقلية الايطالية، مرجحين استمرار اعمدة دخان ورماد خلال المدة المقبلة.

وقالت هيئة الانواء الجوية العراقية في بيان، ان انتشار مخلفات بركان " اتنا" خارج اختصاصنا، واكدت، ان الهيئة مختصة بتحديد العناصر الجوية وتأثيرها في الطقس.

من جانبها اعلنت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان، ان مهامها تتركز في الطقس، وليست البيئة، لافتة الى ان تأثير البركان حاليا على مصر وسيصل خلال الـ 48 ساعة قادمة الى مناطق سوريا ولبنان وفلسطين والعراق.

ودعت المديرية وسائل الاعلام الى عدم اثارة هلع المواطنين بسبب مخلفات البركان.

وعلى صعيد متصل قال محمود عبداللطيف رئيس المتنبئين الجويين الاقدم: ان الكتلة الهوائية ستضرب العراق غدا، وستكون في الطبقات العليا للجو انطلاقا من جزيرة صقلية في ايطاليا، مرجحا هطول امطار حمضية، ناصحا المواطنين بارتداء الكمامات واغلاق النوافذ خاصة الذين يعانون من مشاكل التنفس لان الكتلة تستمر لمدة اكثر من 24 ساعة.

ومن جانبه قال المتنبىء الجوي الاقدم بمطار البصرة الدولي، صادق عطية، ان كتلة "ضخمة" من غاز ثاني أكسيد الكبريت (السام) في طريقها الى العراق قذفها بركان في إيطاليا.

واضاف: انه وبحسب ما ترصده الخرائط البيئية، فإن موجة ضخمة من غاز ثاني أكسيد الكبريت (So2) تتجه نحو بلاد الشام ثم العراق وتركيا، قذفها بركان اتنا في جزيرة صقلية الايطالية الذي ثار للمرة السابعة عشرة على التوالي ليلة البارحة.

وبين ان غاز ثاني أُكسيد الكبريت "سام" لو أزداد تركيزه في الهواء، وهو عديم اللون له رائحة نفَّاذة، ويتكون بصورة طبيعية من النشاط البركاني، ومن تحلُّل المادة العضوية.

يشار الى ان الكتلة عبرت العشرات مِن المدن والبلاد العربية والأوروبية وتأثيرها كان بسيطاً.

الدكتور شكري الحسن الخبير في المجال البيئي قال لـ PUKmedia، ان غاز ثنائي اوكيد الكبريت الناتج من الانبعاثات البركانية هو غاز مضر بالصحة ويتسبب بالتهابات تنفسية وايذاء القصبات الهوائية، مبينا انه يؤدي الى الاختناق والموت احيانا اذا كان بتراكيز عالية، لافتا الى ان الغمامة البركانية القادمة سيكون تأثيرها محدودا، معللا ذلك الى كون الغمامة ستكون في طبقات الجو العليا ، مشيرا الى ان امكانية تشتتها وتخفيف تراكيزها ستكون بنسبة عالية.

وحول خطورة الغاز، بيّن الخبير البيئي ان خطورة موجة الغاز ستكون قليلة، لافتا الى ان الخطوة تكمن في حال كانت في الطباقات السفلية من الجو المقاربة للنشاطات البشرية والحياة، مردفا ان تأثير الغمامة سيكون منساقا مع حركة الرياح واتجهاه، متوقعا في الوقت ذاته ان يستمر تأثير انتشار الغاز في عموم البلاد ليومين.

وأوصى الحسن، المواطنين اتخذا الاجراءات والتدابير عبر الاستمرار بارتداء الكمامات، كونها تمنع من استنشاق الغاز السام، مؤكدا ضرورة ان يلتزم المواطنين المصابين بامراض حساسية الصدر والربو، لمنازلهم.

PUKmediaخاص

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