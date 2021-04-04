رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة محمد هاشم العاني يزور السليمانية

2021/04/04 | 18:14 - المصدر: صندوق الاعمار

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار السيد رئيس صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة من العمليات الارهابية د.محمد هاشم العاني محافظة السليمانية وكان في استقباله د.هافال ابو بكر محافظ السليمانية ود.صباح نور الدين مدير عام صحة المحافظة للاطلاع على واقع سير العمل في مشروع انشاء المستشفى

واكد السيد رئيس الصندوق خلال الزيارة ان الملاكات الهندسية والفنية التابعة للصندوق عازمة على انجاز المشروع وفق المواصفات الفنية المطلوبة والتوقيتات المحددة لتكون جاهزة باقرب وقت ممكن لاستقبال المصابين.

والجدير بالذكر ان المشروع ممول من قبل بنك التنمية الالماني المنحة المخصصة لانشاء خمس مستشفيات لمواجهة جائحة كورونا موزعة على مستشفى بجانب الكرخ واخرى بجانب الرصافة في محافظة بغداد ومستشفى في البصرة واخرى في نينوى وكذلك في محافظة السليمانية.

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