2021/04/04 | 18:16 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السياسية

الأحد 4 أبريل 2021 | 06:13 مساءً

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الحلبوسي يلتقي سفير سلطنة عمان

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، سفير سلطنة عمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس.



واكد السفير العماني ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي ، انفتاح بلاده على العراق والتعاون معه في المجالات كافة، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين .



كما شهد اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاوضاع الاقليمية وكل ما من شأنه ان يعزز الاستقرار والامن في المنطقة.

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