الأحد 4 أبريل 2021 | 06:13 مساءً
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الحلبوسي يلتقي سفير سلطنة عمان
التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، سفير سلطنة عمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس.
واكد السفير العماني ، حسب بيان لمكتب الحلبوسي ، انفتاح بلاده على العراق والتعاون معه في المجالات كافة، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين .
كما شهد اللقاء بحث جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والاوضاع الاقليمية وكل ما من شأنه ان يعزز الاستقرار والامن في المنطقة.
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