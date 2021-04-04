الكاظمي لرجال أعمال اماراتيين: أبواب العراق مفتوحة أمام جميع الشركات

2021/04/04 | 18:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إن أبواب العراق مفتوحة أمام الشركات الإماراتية ورجال الاعمال مشيرا الى ان الحكومة العراقية اتخذت إجراءات للتقليل من البيروقراطية وتذليل العقبات أمام الشركات.

جاء ذلك خلال لقائه بعدد من الشركات الإماراتية ورجال الاعمال خلال زيارة الى دولة الامارات، إذ قال الكاظمي إن العراق مر بظروف عصيبة ومعقدة أدت الى تأخر التنمية والخدمات وأن الحكومة اتخذت إجراءات جريئة في قطاع المال والاقتصاد والتنمية مشيرا الى أن هناك تعافٍ تدريجي للاقتصاد العراقي من خلال الورقة الإصلاحية التي شددت على اصلاح القطاع الخاص وتقديم التسهيلات له إضافة الى وضع الخطط الكفيلة بتطوير الطاقة النظيفة.

من جهتهم أشاد رجال الأعمال بالإصلاحات التي اتخذتها الحكومة العراقية مؤكدين استعدادهم للعمل في العراق في مختلف القطاعات.

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