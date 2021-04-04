الحلبوسي وسفير عمان يبحثان تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

2021/04/04 | 18:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، اليوم الأحد، مع سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى البرلماني.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل ، اليوم الأحد، سفير سلطنة عُمان لدى العراق حامد بن عقيل عبدروس”.

واضاف البيان، “بحث اللقاء تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على المستوى البرلماني، واستمرار التعاون بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين”، موضحا “كما شهد اللقاء بحث جملةٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والأوضاع الإقليمية وكل ما من شأنه أن يعزز الاستقرار والأمن في المنطقة”.

من جهته، أكد السفير العُماني انفتاح بلاده على العراق والتعاون في المجالات كافة.

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