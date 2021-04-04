'رتبة وقدم'.. الكاظمي يكافئ ضباط ومنتسي مكافحة الإرهاب

2021/04/04 | 18:21 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلن السكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة، الفريق الركن محمد حميد البياتي، اليوم الأحد، عن منح مكافأة "قدم ورتبة" لضباط ومنتسبي جهاز مكافحة الإرهاب.

وقال البياتي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، قرر منح ضباط جهاز مكافحة الارهاب قدماً ممتازاً ستة أشهر، والمنتسبين العسكريين رتبه واحدة اعلى".وأشار إلى أن "ذلك القرار جاء تثميناً لجهودهم في مقاتلة ودحر الجماعات الارهابية في مناطق جبل مكحول ومخمور والطارمية".

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