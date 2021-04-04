2021/04/04 | 18:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين في محافظة الأنبار.وذكرت الخلية، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجب تفتيش […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على 3 إرهابيين في الأنبار المركز الخبري الوطني.

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