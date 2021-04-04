2021/04/04 | 18:23 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة.وبحث الكاظمي مع سمو الشيخ آل مكتوم “العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يبحث مع نظيره الاماراتي العلاقات الثنائية بين البلدين عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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