الكاظمي يلتقي رئيس مجلس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم

2021/04/04 | 18:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاحد، مع رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم سبل التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين.

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وذكر بيان المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقى "ناس" نسخة منه، (4 نيسان 2021)،أن "الكاظمي التقى رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة".

وبحث الكاظمي "مع سمو الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات".

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