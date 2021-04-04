2021/04/04 | 18:28 - المصدر: وزارة الصحة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت وزارة الصحة ألعراقية الرابط الجديد والخاص بالتقديم على استمارة التعيين (لأطباء الأسنان).

يأتي ذلك حسب الجدول الزمني المعروض في المنشور السابق على صفحة دائرة التخطيط وتنمية الموارد في الفيسبوك:

الرابط: هو https://iqmohserv.net/dentists_al_2021

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمارة جديدة.. الصحة تطلق استمارة التعيينات المركزية الإلكترونية لأطباء الأسنان في العراق) نشر أولاً على موقع (وزارة الصحة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمارة جديدة.. الصحة تطلق استمارة التعيينات المركزية الإلكترونية لأطباء الأسنان في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وزارة الصحة).