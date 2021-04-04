2021/04/04 | 18:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، الأحد ان مصادر في الأردن، وصفتها بـ”الرفيعة جداً”، تُقدّر أن المملكة العربية السعودية، وإحدى إمارات الخليج، شاركتا من وراء الكواليس فيما وصفتها الصحيفة بـ”محاولة انقلاب” في الأردن.المصادر الأردنية التي تحدثت للصحيفة، قالت إن “الدليل على دور السعودية، قيام ملك الأردن عبدالله الثاني، بزيارة مفاجئة إلى المملكة الشهر الماضي، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة تكشف عن دور سري لدولتين خليجيتين بمحاولة الانقلاب في الاردن) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة تكشف عن دور سري لدولتين خليجيتين بمحاولة الانقلاب في الاردن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).