محمد بن زايد يشيد بخطوات العراق الإصلاحية لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار

2021/04/04 | 18:32 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أشاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات، بخطوات الحكومة العراقية الإصلاحية والهادفة لتطوير الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار.جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي، مصطفى …

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