رئيس مجلس النواب يستقبل سفير الدنمارك

2021/04/04 | 18:32 - المصدر: محمد الحلبوسي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الأحد، سفير الدنمارك لدى العراق السيد ستيغ باولو بيراس.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين واستمرار التعاون وتطويره في المجالين الأمني والإنساني.

حيث أكد سيادته أهمية الدعم الدولي للعراق في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار، معبراً عن تقديره لجهود الدنمارك في ملف النازحين وتدريب القوات الأمنية في إطار مهام التحالف الدولي وحلف الناتو.

كما بحث اللقاء عدداً من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

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