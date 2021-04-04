مشروع بيريز الجديد.. ريال مدريد يخطط لـ

2021/04/04 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

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يستهدف رئيس ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز تدعيم صفوف الملكي في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بضم صفقات (المشروع الجديد)، الذي يحلم به جمهور الميرنغي للموسم الكروي الجديد، وفقا لما ذكرته تقارير الصحافة الإسبانية.

صحيفة "سبورت" الإسبانية ذكرت في تقرير سابق لها، أن النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، والمدافع النمساوي ديفيد ألابا قلب دفاع بايرن ميونيخ الألماني على رأس أولويات فلورنتينو بيريز لميركاتو ريال مدريد في الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

ويقول ‏جوسيب بيدريرول الإعلامي الإسباني عبر برنامج (الشيرينغيتو) بشأن مشروع فلورنتينو بيريز: "ستكون هناك قنبلة في سوق انتقالات هذا الصيف لريال مدريد وأنا متأكد بأنّ هالاند أو مبابي سيأتي أحدهما إلى ريال مدريد".

صفقات ريال مدريد

وبشكل عام تحدثت تقارير صحفية إسبانية عن خطط فلورنتينو بيريز لضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جرمان الفرنسي، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، بالإضافة إلى الصفقة النمساوية المجانية ديفيد آلابا لاعب بايرن ميونيخ في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشارت التقارير أنه حال فشل فلورنتينو بيريز في ضم أحد الثنائي مبابي وهالاند سيلجأ رئيس القلعة البيضاء للتعاقد مع النجم الدولي المصري محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

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