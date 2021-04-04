الكاظمي يلتقي حاكم دبي ويناقشان سبل تعزيز التعاون المشترك

2021/04/04 | 18:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم، خلال زيارته الرسمية الى دولة الامارات.وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزارء في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكاظمي التقى، اليوم الاحد، رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة".وأضاف البيان أن "الكاظمي بحث مع سمو الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات".

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