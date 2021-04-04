الاعلام الامني: القبض على ثلاثة ارهابيين والعثور على عبوات ناسفة وقناب هاون في الانبار ونينوى

2021/04/04 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت خلية الاعلام الامني القبض على ثلاثة ارهابيين والعثور على عبوات ناسفة وقنابل هاون في الانبار ونينوى.وقالت في بيان ان قوة من قيادة عمليات نينوى نفذت واجب تفتيش قرى ( ديرم توثة _ العذبة _ العربيد _ باخيرة _ تل خزف) ضمن قاطع مسؤوليتها حيث تم العثور على مخلفات من عصابات داعش الارهابية عبارة عن قنابر هاون مختلفة الانواع والاحجام وصاروخي كاتيوشا ورمانتين قاذفة RBG7 و تم تفجير المواد موقعياً .واضاف ان قوة من قيادة عمليات الانبار نفذت واجب تفتيش وتطهير ضمن مناطق قاطع مسؤوليتها تم فيه ضبط وتدمير 15 عبوة ناسفة والقبض على 3 ارهابيين ./انتهى9

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