الدوري الانكليزي الممتاز: نيوكاسل يفرض التعادل على توتنهام في مباراة مثيرة

2021/04/04 | 18:32 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ فرض نيوكاسل تعادلًا مثيرًا على ضيفه توتنهام هوتسبير بنتيجة (2-2)، في المباراة التي احتضنها ملعب سانت جيمس بارك، اليوم الأحد، في الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية توتنهام هاري كين (30- 34)، بينما أحرز لنيوكاسل جولينتون (28) وجوزيف ويلوك (85).وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بينما رفع نيوكاسل رصيده إلى 29 نقطة في المركز الـ17./انتهى9

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