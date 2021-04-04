2021/04/04 | 18:33 - المصدر: مازن الفيلي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقدم نظام البعث قبل واحد واربعين عاماً على ارتكاب جريمة بشعة بحق الكرد الفيليين حيث قام بسحب واسقاط الجنسية عنهم و فرّق بين افراد العائلة الواحدة فاعدم شبابهم وغيبهم في سجونه وهجّر البعض و ابقى البعض الاخر حيث قامت قواته القمعية بجمع اولئك المهجرين من كبار السن و النساء والاطفال ورميهم على الحدود العراقية الايرانية فيما يعرف بحملات التسفير سيئة الصيت ، في جريمة بشعة يهتز لها الوجدان الانساني و يأنفها.

ان ما يزيدنا اسىً هو ان حكومات ما بعد ٢٠٠٣ لم تنصف الكورد الفيليين و لم تضمد جراحهم فما زالت ممتلكات الكثير منهم لم ترد لهم او تعوض تعويضاً مجزياً و لا يزال مصير الكثير من ابنائهم مجهولاً و لم يجرِ تعويضهم عما كابدوه من الفقر و الالم خلال سنوات التهجير .

لذلك نطالب بأن بانصافهم و ندرج اهم النقاط التي يمكنها التخفيف من معاناتهم في حكم البعث الظالم:

1- تفعيل جميع القوانين والقرارات الصادرة منذ ٢٠٠٣ حول الكورد الفيلية وتطبيقها بدون تسويف ومماطلة، بما فيها تلك المتعلقة بقضايا الجنسية والوثائق الثبوتية والممتلكات، وبشكل يلغي كل الاجراءات المعرقلة لتنفيذ ذلك .

2- اعادة الممتلكات والاموال المصادرة والمحجوزة وتعويض اهالي الشهداء والضحايا تعويضا عادلا ومنصفا .

3- العمل على رعاية المهاجرين والمهجرين والمقيمين خارج العراق وضمان عودتهم الى مناطق سكناهم الاصلية بعد توفير وسائل الحياة الكريمة لهم .

4- نطالب مؤسسة الشهداء و وزارة الصحة والجهات المعنية الاخرى بايلاء موضوع المغيبين الفيليين الاهتمام عبر الكشف عن مصير عشرين الف مواطن فيلي لم يتم معرفة مصيرهم لغاية الان.

5- مراعاة تعيين الكورد الفيلية في الدرجات الوظيفية الشاغرة الناجمة عن حركة الملاك بالشكل الذي ينصف المتضررين من سياسات النظام البائد .

الرحمة والخلود لجميع شهداء شعبنا العراقي الأبي و للشهداء الكورد الفيليين

النائب مازن عبد المنعم الفيلي

٤نيسان ٢٠٢١ م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مازن الفيلي في بيان جديد: الحكومات المتعاقبة لم تنصف الفيليين وأعرضت عن تضحياتهم.) نشر أولاً على موقع (مازن الفيلي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مازن الفيلي في بيان جديد: الحكومات المتعاقبة لم تنصف الفيليين وأعرضت عن تضحياتهم.) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مازن الفيلي).