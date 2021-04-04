موجز اخبار القوات الامنية ليوم 4 نيسان الصادرة عن خلية الاعلام الامني

2021/04/04 | 18:34 - المصدر: خلية الاعلام الامني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت قوة من قيادة عمليات نينوى بواجب تفتيش قرى ( ديرم توثة _ العذبة _ العربيد _ باخيرة _ تل خزف) ضمن قاطع مسؤوليتها حيث تم العثور على مخلفات من عصابات داعش الارهابية عبارة عن قنبرة هاون عيار 82 ملم و قنبرة هاون عيار 60 ملم و ثلاث قنابر هاون عيار 120 ملم و صاروخين كاتيوشا ورمانتين قاذفة RBG7 و تم تفجير المواد موقعياً .

فيما خرجت قوة من قيادة عمليات الانبار بواجب تفتيش وتطهير ضمن مناطق قاطع مسؤوليتها وقد تم ضبط وتدمير 15 عبوة ناسفة والقت القبض على 3 ارهابيين .

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4 نيسان 2021

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