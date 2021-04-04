بالصور.. رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي يلتقي رئيس وزراء الامارات الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

2021/04/04 | 18:35 - المصدر: مصطفى الكاظمي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وبحث السيد الكاظمي مع سمو الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

٤- نيسان- ٢٠٢١

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