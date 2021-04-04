الكاظمي وآل مكتوم يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

2021/04/04 | 18:44 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، اليوم الاحد، رئيس مجلس وزراء الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وذلك في إطار زيارته الرسمية الحالية الى دولة الامارات العربية المتحدة.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، ان الاخير بحث مع سمو الشيخ آل مكتوم العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير آلياته في جميع المجالات.

ووصل رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي، في وقت سابق من اليوم الاحد، الى العاصمة الاماراتية ابو ظبي على رأس وفد حكومي رفيع.

PUKmedia عن المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء

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